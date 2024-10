Carlos Moreira é o novo director da prisão de Vale de Judeus

O Governo nomeou Carlos Moreira como director do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus. Decisão surge após a fuga de cinco prisioneiros daquele estabelecimento prisional.

A secretária de Estado adjunta e da Justiça nomeou Carlos Moreira como novo director do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, que iniciou funções no dia 23 de Setembro. Carlos Moreira é licenciado em Direito e mestre em Direito e Segurança e tem larga experiência na direcção de estabelecimentos prisionais. O novo responsável transita da direcção do estabelecimento prisional da Carregueira, onde desempenhava funções desde 2022, e antes disso já tinha dirigido as prisões do Linhó, de Pinheiro da Cruz e a prisão de Olhão.

O nomeado desempenhou ainda funções na Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) e como jurista nos Estabelecimentos Prisionais de Caixas e do Linhó. A nomeação é válida por um período de três anos, renováveis, até ao máximo de três renovações. A cadeia de Vale de Judeus estava sem director há quatro meses, desde que o anterior responsável, José Ribeiro Pereira, se tinha aposentado. Recorde-se que na sequência da fuga dos cinco detidos na cadeia de Vale de Judeus já tinha sido demitido o director-geral da Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), Rui Abrunhosa Gonçalves, e do subdirector-geral com o pelouro das prisões, Pedro Veiga Santo.