Casal que se agrediu mutuamente em Alverca fica em liberdade

Vizinhos chamaram a polícia depois de ouvirem barulho e gritos.

Um homem de 37 anos e a companheira, de 43 anos, que se agrediram mutuamente com violência dentro da casa onde residem em Alverca do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira, foram presentes a um juiz e vão aguardar julgamento em liberdade com termo de identidade e residência. São ambos suspeitos da prática de crime de violência doméstica.

O caso aconteceu a 16 de Setembro depois dos vizinhos terem ouvido excesso de ruído e gritos da mulher dentro da habitação. Chamaram a Polícia de Segurança Pública que foi ao local, tocou à campainha do apartamento mas ninguém abriu a porta. Os agentes ouviram da rua o barulho de música alta vinda do interior da casa e depois os gritos da mulher, seguidos de vidros a partir, tendo os polícias visto o casal a agredir-se mutuamente através de uma janela. A PSP acabou por forçar a entrada na habitação para impedir que as agressões tivessem um desfecho pior. Já no interior da casa, os polícias identificaram-se e deram ordem para o casal se afastar, acabando ambos por serem detidos.