Clube Náutico de Salvaterra inicia época nas piscinas de Benavente

Piscinas municipais de Salvaterra de Magos estão encerradas para requalificação da cobertura.

O município de Salvaterra de Magos encontrou solução para o constrangimento causado pelo encerramento das piscinas municipais para requalificação da cobertura, intervenção que pode durar até dois meses. A secção de natação do Clube Náutico de Salvaterra, que deixou de poder usufruir das piscinas devido à obra, vai iniciar a época com os atletas federados a treinar nas piscinas municipais de Benavente. Segundo O MIRANTE apurou, as obras começam no início do ano lectivo por impossibilidade do empreiteiro em realizá-las antes.

Foram comunicados aos encarregados de educação os horários dos treinos de natação do Clube Náutico de Salvaterra durante os meses de Setembro e Outubro. A viatura do clube estará disponível em casos de necessidade, de acordo com comunicado partilhado nas redes sociais.