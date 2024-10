Começaram obras de ampliação do cemitério de Aveiras de Cima

O auto de consignação da obra de ampliação do cemitério de Aveiras de Cima foi assinado no dia 16 de Setembro, entre a Câmara de Azambuja e a empresa Construaza. As obras arrancaram de imediato e vão decorrer durante um ano, num investimento de cerca de um milhão e 700 mil euros, obtido com recurso a empréstimo bancário. Com o alargamento o cemitério vai ter mais 462 campas, 600 ossários, 590 columbários e 60 jazigos.