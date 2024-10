Comunidade da Chamusca uniu-se para ajudar Anita

Anita, da Chamusca, uma menina que sofre de paralisia cerebral, concretizou o seu desejo e vai ter um automóvel adaptado às suas necessidades. Empresas, associações e particulares uniram-se e ajudaram os seus pais a conseguir melhores condições para a filha.

Os pais de Anita, uma menina da Chamusca que sofre de paralisia cerebral, conseguiram concretizar o desejo da sua filha de adquirir um automóvel adaptado às suas necessidades. Anita, uma menina extrovertida e que tem muita facilidade em criar empatia com as pessoas, tem agora mais razões para continuar a ser feliz. Ao longo de vários meses, a população da Chamusca juntou-se para ajudar os pais de Anita, Fernando e Ana, nomeadamente em galas solidárias, no Cineteatro da Chamusca, onde não faltou música, teatro, dança e declamação de poesia.

A comunidade organizou também festas solidárias no Campo Municipal da Chamusca, que envolveu bailes, concertos com bandas e actuações de DJ, para além de um torneio de futebol 7 de veteranos, um torneio de futebol de escolinhas, um treino aberto de trail, BTT e uma caminhada. A onda de solidariedade deixou emocionados os pais de Anita que, em conversa com O MIRANTE, que também se associou à causa, agradecem a todas as empresas, associações e particulares que se associaram às iniciativas.

Anita tem 12 anos e é muito acarinhada na Chamusca. Nasceu prematura de 28 semanas com apenas 800 gramas. Tem paralisia cerebral e a alegria e boa-disposição que transmite são a sua imagem de marca. Recebeu no ano passado uma nova cadeira de rodas que não estava adaptada à sua realidade. O facto de a cadeira ser muito pesada impedia que fosse transportada adequadamente no automóvel que os pais tinham há vários anos.