Museu do Neo-Realismo recebe obras doadas

O Museu do Neo-Realismo, em Vila Franca de Xira, aceitou a doação de duas obras para enriquecer o seu espólio e ajudar a preservar e divulgar o movimento neo-realista português. As obras, doadas por Fernando José Pereira, incluem o filme “O Homem do Farol de Papargiros” e quatro panos pretos com frases, acompanhados do respectivo material expositivo de suspensão. Segundo a proposta agora aprovada em reunião de câmara, de aceitação da doação, os bens são considerados pelo município como tendo elevado interesse cultural, proporcionando um maior entendimento sobre o neorrealismo em Portugal e prometem complementar a colecção do museu.