Nova edição do Curso de Cuidados Paliativos

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Tejo decidiu organizar uma sétima edição do curso de Cuidados Paliativos. Vai realizar-se nos dias 2, 3 e 4 de Outubro, na Unidade Hospitalar de Torres Novas, e será ministrado por uma equipa multidisciplinar de profissionais da instituição, bem como por convidados com experiência na área. Além de uma acção de formação, pretende-se um contributo para a literacia em Cuidados Paliativos dos profissionais de saúde, numa perspectiva de rigor, humanismo e qualidade de cuidados baseada em evidência, refere a ULS em comunicado. “Os Cuidados Paliativos são cuidados de saúde diferenciados que se centram na pessoa doente e sua família. Visam proporcionar uma melhor qualidade de vida às pessoas que sofrem de doenças graves, avançadas e progressivas. Abordam o sofrimento global, nas suas vertentes física, psicossocial e espiritual. Fundamentam-se no estabelecimento de um plano individual de cuidados partilhado e na antecipação de cuidados. Promovem a dignidade ao longo do percurso da doença”, explica a instituição. O curso é gratuito e é dirigido a médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, farmacêuticos, fisioterapeutas, terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, entre outros profissionais.