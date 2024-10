Ourém terminou visitas a estabelecimentos escolares do concelho

O executivo da Câmara Municipal de Ourém realizou um périplo de visitas pelos vários estabelecimentos escolares do concelho onde acompanhou o regresso às aulas. A visita começou na Escola EB 2,3 D. Afonso, IV Conde de Ourém, seguindo-se as visitas ao Centro de Estudos de Fátima, Colégio do Sagrado Coração de Maria e Colégio de S. Miguel, onde o executivo contactou de perto com as realidades de início de ano lectivo através de uma breve visita às instalações. Ainda em Fátima, os autarcas estiveram na Escola de Hotelaria de Fátima. Em conjunto com director executivo da Insignare, Pedro Major, tiveram oportunidade de entrar numa sala de aula e conhecer a turma que acolhe os estudantes cabo-verdianos a residir em Portugal, ao abrigo de um protocolo de cooperação com o Instituto Camões. O executivo concluiu o périplo na Escola Básica Integrada de Freixianda e EB 2.3 Cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão, em Caxarias.