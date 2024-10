Prisão para homem que golpeou companheira com garrafa partida

O homem de 34 anos que tentou matar a mulher com golpes dados com uma garrafa de vinho partida, em Vila Franca de Xira, vai aguardar julgamento em prisão preventiva. O caso aconteceu no dia 14 de Setembro quando várias pessoas ouviram gritos intensos provenientes de uma habitação e chamaram a polícia. Quando chegaram ao local, os agentes viram o agressor a perseguir uma outra mulher, empunhando a garrafa de vidro e copos partidos, tendo sido interceptado e retido. Depois de estar manietado, os polícias constataram que o homem havia desferido diversos golpes na companheira, tendo-a deixado prostrada no chão da habitação a esvair-se em sangue. A vítima foi encaminhada para o hospital com ferimentos no abdómen e o homem vai agora responder em tribunal pelo crime. Alguns vizinhos do casal dizem que as discussões entre ambos eram frequentes e muitas vezes aconteciam devido a abuso de álcool.