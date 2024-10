Prisão preventiva por violência doméstica em Coruche

Um homem de 36 anos de idade foi detido, no dia 19 de Setembro, no concelho de Coruche, por suspeita de violência doméstica. Segundo a GNR, os militares, que desenvolviam uma investigação por violência doméstica, efectuaram diligências policiais que permitiram apurar que o suspeito exercia violência física sobre a vítima, a ex-companheira de 41 anos. No decorrer da acção foi dado cumprimento a um mandado de detenção fora de flagrante delito. Ao indivíduo foi-lhe aplicada a medida de coacção de prisão preventiva.