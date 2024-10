Santarém distribui mais de 800 mil euros para obras nas freguesias

As juntas de freguesia do concelho de Santarém vão contar com financiamento municipal para execução de diversas obras e projectos que são da sua competência, ao abrigo de vários contratos interadministrativos de delegação de competências e de cooperação.

O executivo da Câmara Municipal de Santarém aprovou a atribuição de apoios financeiros no valor global de 808 mil euros para obras a realizar por diversas juntas de freguesia do concelho. A proposta foi aprovada na última reunião de câmara e a maior fatia do bolo vai para a Junta de Freguesia do Vale de Santarém, que recebe uma verba no valor de 384.280€ para financiar a obra de ampliação do Cemitério do Vale de Santarém.

A União de Freguesias de Azoia de Cima e Tremês vai receber 62 mil€ para a recuperação da Escola EB1 e Jardim de Infância, ao passo que na União de Freguesias da Cidade de Santarém vai ser realizada uma obra de pavimentação de passeios públicos na Rua Vale Salmeirim e em parte da Rua Aristides Sousa Mendes, no valor de 157 mil€.

A Junta de Freguesia de Almoster conta com apoios financeiros para comparticipar as obras já concluídas de requalificação do Arruamento Beco dos Narcisos, no Casal da Charneca, no valor de 19.624€, e de 62.951€ para a beneficiação de arruamentos e becos. A Junta de Freguesia de Abitureiras recebe 9.582€ para custear a construção de valetas na Póvoa do Conde, enquanto a Junta de Alcanhões leva 13.689€ para fazer face à aquisição de serviços para elaboração do projecto de requalificação do Ringue Polidesportivo.

A Junta de Freguesia de Moçarria recebe um apoio financeiro de 21.960€, para pavimentação do Recinto de Festas. A União de Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém foi contemplada com vários apoios financeiros que totalizam quase 28 mil€. A Junta de Freguesia de Amiais de Baixo também recebe vários apoios financeiros, num valor de quase 9 mil€, que contemplam, entre outros, os melhoramentos efectuados na sede da junta com o objectivo de criar o Futuro Espaço Cidadão. A Junta de Freguesia da Póvoa da Isenta recebe um apoio de 2.257€, também para instalação do futuro Espaço Cidadão, enquanto a Junta de Freguesias de Pernes recebe uma verba de 9 mil€ para dar apoio à realização do “Festival do Azeite 2024”, que decorre na Vila entre os dias 27 e 29 de Setembro. E ainda, é apoiada pelo município através da atribuição de 24.000€, para comparticipar a despesa tida na aquisição de um terreno junto ao Mouchão Parque.

O presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, afirma que os apoios às juntas de freguesia do concelho são para continuar e, se possível, para serem reforçados, numa parceria que pretende continuar a melhorar a qualidade de vida da população, através da criação e melhoramento de infraestruturas.