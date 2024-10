“Santarém On Fire: Assalto ao Centro Histórico” desafia resistência dos bombeiros

Santarém vai receber no dia 26 de Outubro o evento “Santarém On Fire: Assalto ao Centro Histórico”, promovido pelo Centro de Cultura, Convívio e Desporto dos Bombeiros Municipais de Santarém. Nesta prova de resistência, os bombeiros vão ser colocados perante diversos desafios e vão testar a sua capacidade física e mental num ambiente natural e ao ar livre.

Tendo em conta a relevância e notoriedade da iniciativa, o Município de Santarém decidiu apoiar a realização desta prova de âmbito nacional com a atribuição de um subsídio excepcional no valor de 4.000€. “Provas como esta permitem desafiar os bombeiros nacionais e estrangeiros a ultrapassarem os seus limites, assim como promover o convívio, o espírito de entreajuda, o companheirismo, a partilha e a troca de experiências e conhecimento entre os diversos participantes”, considera o município.