Tinha arsenal de guerra em casa na Póvoa de Santa Iria

Armas de guerra e munições foram descobertos numa habitação após o falecimento do proprietário.

Um homem, já falecido, tinha um arsenal de guerra dentro da casa onde habitava na Póvoa de Santa Iria e foi preciso chamar o Centro de Inactivação de Explosivos e Segurança em Subsolo da PSP para recolher as armas e explosivos. Em comunicado a PSP refere ter apreendido o material no dia 16 de Setembro depois de ter sido abordada por um cidadão que se deslocou à esquadra da Póvoa de Santa Iria informando que, enquanto arrumava os pertences na residência de um familiar falecido, encontrou diverso tipo de armamento.

Entre o material recolhido estão quatro granadas ofensivas, uma delas com espoleta e três delas com a espoleta à parte, mas todas elas activas; uma granada de fumo; uma granada de gás CN; três sistemas de activação de engenhos explosivos improvisados; uma pistola Walther PP; uma pistola Walther PPK de calibre 7.65; 150 munições de calibre .38; 102 munições de calibre .32; 27 munições de calibre 7.65; 141 munições de 9mm; uma munição de calibre .50; 54 munições de calibre .22; 25 munições do qual se desconhece o calibre; 10 cartuchos deflagrados; dois projécteis deflagrados; uma mala preta e ferramentas para fabricação de sistemas de activação de engenhos explosivos improvisados. A polícia também apreendeu dois óculos de plástico.