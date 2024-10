Apresentação do livro “Reflexões sobre liberdade, identidades, famílias” em Torres Novas

No dia 3 de Outubro a Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas, recebeu a sessão da apresentação da obra “Reflexões sobre Liberdade, Identidades, Famílias”, com a coordenação de Joana Mortágua, Maria Castello Branco e Susana Peralta. A obra pretende criar vários pontos de vista, caminhos de vida e de opções individuais que caracterizam a sociedade moderna. A sinopse explica que “a construção de uma sociedade baseada no respeito e protecção dos direitos e escolhas de todas as pessoas, incluindo as que fazem parte de grupos historicamente discriminados, é um imperativo de justiça”.