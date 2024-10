Casa dos Beirões no Ribatejo festeja aniversário em Rio Maior

A Associação Casa dos Beirões no Ribatejo, com sede em Santarém, comemora o seu 24º aniversário domingo, 13 de Outubro, com um almoço-convívio e animação na Quinta das Acácias, em Rio Maior. Asseguram a animação “Os Maravilhas”, Tino Costa com Alice Silva e Concertinas Cabeça Veada, além de haver provas gastronómicas do distrito de Castelo Branco.

A associação tem como objectivo principal a conclusão da construção do complexo social na urbanização do Casal do Pereiro, na localidade do Grainho, em Santarém. A empreitada engloba um lar, um centro de dia, a prestação de apoio domiciliário e um centro de convívio. O lar vai ter 20 quartos (40 utentes) sendo que o apoio domiciliário vai ser dado a meia centena de pessoas. O centro de dia visa acolher 25 pessoas.