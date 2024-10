Inscrições para desporto sénior em Salvaterra de Magos

O município de Salvaterra de Magos tem abertas inscrições para a prática de desporto sénior gratuito, destinado a pessoas com mais de 55 anos. As inscrições podem ser feitas nas piscinas municipais, delegações da câmara em Foros de Salvaterra, Glória do Ribatejo, Marinhais e de Muge e ainda no edifício da Junta do Granho, estando a ficha de inscrição disponível online no site da câmara.