Musical “Cinema Paraíso” percorre freguesias de Coruche

Espectáculo homenageia o cinema português e internacional. Grandes clássicos da sétima arte revividos em oito apresentações no concelho.

A Câmara Municipal de Coruche vai trazer em 2024 o musical “Cinema Paraíso” às freguesias do concelho, no âmbito da iniciativa “O Teatro Vai às Freguesias”. O espectáculo, produzido pela Companhia Rituais dell Arte e com dramaturgia e encenação de Miguel Ruivo Duarte, será apresentado aos fins-de-semana, entre 6 de Outubro e 2 de Novembro, com entrada gratuita.

Depois do sucesso da primeira temporada, o musical regressa agora com novas canções e coreografias, mas mantendo o mesmo encanto e ritmo que cativou o público. O enredo gira em torno de Mestre Barros, um realizador da velha geração e proprietário dos estúdios “Maravilhoso Mundo do Cão Vermelho de Loiça”. Ao longo do espectáculo o público é convidado a reviver grandes clássicos do cinema mundial, com performances de canções e danças de filmes como “Fame”, “Casablanca”, “Star Wars”, “Pretty Woman”, “Grease”, entre outros.

Com coreografia de Rafael Rua, “Cinema Paraíso” é um evento que homenageia tanto o cinema português como o internacional. O calendário das próximas apresentações é o seguinte: 13 de Outubro (15h00 Branca; 18h30 Biscainho); 26 de Outubro (16h00 Erra; 21h00 Lamarosa) e 2 de Novembro (15h00 Couço; 18h30 Santana do Mato).