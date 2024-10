Um novo festival em Ferreira do Zêzere com bandas emergentes em cartaz eclético

A vila de Ferreira do Zêzere recebeu a edição inaugural do Festival Z, iniciativa que decorreu ao ar livre, com concertos de bandas emergentes e com um cartaz eclético, direccionado para vários públicos. “Queremos que seja um festival diferenciador, singular, e que venha colmatar uma lacuna, uma vez que Ferreira do Zêzere não tinha nenhum festival com esta especificidade e que queremos que seja inclusivo e direccionado para um público-alvo de várias gerações”, disse à Lusa Bruno Gomes, presidente do município.

Salientando que o Festival Z não é um evento para massas, o autarca disse, contudo, ter a expectativa de uma boa adesão a um projecto cultural de compromisso com a promoção de jovens talentos e de bandas emergentes, com novas músicas e novas perspectivas de arte, e a interligação de artistas nacionais com os artistas locais. A iniciativa, que representa um investimento na ordem dos 30 mil euros, vai realizar-se no parque verde da Casa do Adro e apresenta um programa com concertos de Vasco Ribeiro & Os Clandestinos, Fulano Tal, MotherFlutters, Jhon Douglas, Javisol, e DJ Maboku, entre outros.