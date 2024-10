Atletas da região vencem Taça de Portugal em setas

No fim-de-semana de 28 e 29 de Setembro realizou-se a final da Taça de Portugal em Setas de Sisal, uma competição que decorreu no Linhó, localidade do concelho de Sintra. As grandes vencedoras foram as atletas Tânia Bolieiro, Teresa Moreira, Milene Mendes e Inês Teixeira, da equipa Lagoa Women’s, do Café Lagoa de Foros de Salvaterra, que integra a Associação de Setas do Ribatejo.