Atlético Povoense isentado de pagar taxas de transporte

O União Atlético Povoense (UAP) apresentou à Câmara de Vila Franca de Xira um pedido de isenção do pagamento de taxas relativas ao uso de transportes colectivos do município ao serviço da equipa feminina de futsal, no valor de 3.666€. A equipa é a única do concelho a disputar o Campeonato Nacional da 1.ª Divisão, tendo alcançado essa conquista na época 2022/2023, num feito que coloca o clube como representante de Vila Franca de Xira ao mais alto nível do futsal feminino nacional. Considerando o mérito do projecto e o interesse público municipal, o executivo aprovou por unanimidade a isenção do pagamento das taxas.