Carlos Fernandes vence Templários Rally Classic em Tomar

O Templários Rally Classic bateu recorde de participantes, com 55 equipas a competirem. Aos comandos de um Mitsubishi Carisma GT, Carlos Fernandes e Luís Boiça dominaram quase por inteiro a 5ª edição do Templários Rally Classic, com o piloto sintrense a vencer as cinco especiais diurnas do programa, sendo apenas suplantados no curto traçado urbano da super especial nocturna.

A prova organizada pelo Motor Clube de Tomar assume-se já como uma das referências no panorama dos Ralis “Legend” organizados em Portugal e a edição deste ano foi prova disso, com muito público a assistir.