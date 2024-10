Entroncamento tem nova equipa de flag football

Entroncamento Steamers é a nova equipa a integrar a Federação Portuguesa de Futebol Americano. Projecto foi criado por Timóteo Josué que defende tratar-se de um projecto único na região do Ribatejo.

Entroncamento Steamers é a nova equipa de flag football, uma modalidade semelhante ao futebol americano e que pertence aos quadros da Federação Portuguesa de Futebol Americano. Timóteo Josué é o impulsionador do projecto, contando com o apoio do presidente da federação, Pedro Esteves. Timóteo Josué mudou-se para o Entroncamento há cerca de um ano e criou a equipa pela paixão à modalidade e por acreditar ser um projecto único na região do Ribatejo, uma vez que grande parte das equipas está localizada no Porto e em Lisboa.

O flag football distingue-se do futebol americano na medida em que são cinco jogadores em campo, em vez dos 11 da modalidade americana e por não haver contacto físico, sendo o bloqueio feito através da retirada de uma bandeira que os atletas têm na cintura. A equipa conta com 20 atletas inscritos, entre os 17 e 35 anos, número que Timóteo Josué considera positivo face às necessidades de um plantel comum que conta com cerca de 20 a 30 jogadores.

A equipa Entroncamento Steamers começa os treinos na segunda quinzena de Setembro, estando ainda à procura de membros para o corpo técnico. A competição é um objectivo para Agosto de 2025, sendo o primeiro ano para solidificação do projecto e para que a equipa possa entrosar as rotinas e criar já ritmo de competição com vista a um arranque forte na próxima época. Além disso, Timóteo Josué pretende que a equipa sirva como forma de dinamizar e dar a conhecer a modalidade na região.