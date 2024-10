Ferreira do Zêzere soma e segue na 1ª distrital de futebol

O SC Ferreira do Zêzere permanece isolado no topo do campeonato distrital da 1ª divisão da Associação de Futebol de Santarém, só com vitórias. Na jornada 4, os ferreirenses receberam e bateram o CD Amiense por 4-1, que até aí ainda não tinha conhecido o sabor da derrota. Na perseguição ao emblema do norte do distrito, que conta com 12 pontos, estão AD Fazendense e AD Mação, que venceram também os seus desafios e têm agora 10 pontos. Resultados completos da jornada 4: SL Cartaxo 2-2 Alcanenense; CD Torres Novas 2-1 Coruchense; Samora Correia 3-1 Entroncamento AC; U. Tomar 1-4 Fazendense; Mação 2-0 Abrantes e Benfica; Ferreira do Zêzere 4-1 Amiense; Glória do Ribatejo 2-1 Salvaterrense; Atl. Ouriense 1-2 Águias Alpiarça.