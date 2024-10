Concurso público para atribuição de espaços comerciais no mercado de Alenquer

As propostas devem ser entregues na Câmara de Alenquer até dia 15 de Outubro.

A Câmara de Alenquer deu início ao processo de hasta pública para a atribuição de 12 espaços comerciais no renovado mercado municipal. As candidaturas estão abertas até às 17h00 de 15 de Outubro, dando aos interessados a oportunidade de potenciar os seus negócios num espaço central e modernizado no concelho.

O mercado municipal de Alenquer, após dois anos de obras de requalificação, reabriu em Outubro de 2023, apresentando melhores condições para comerciantes e visitantes. A renovação, que envolveu um investimento superior a um milhão de euros, foi cofinanciada pela União Europeia. Os espaços disponíveis para atribuição incluem áreas para talho, peixaria, frutaria, charcutaria, mariscos, snack-bar/café, florista, venda de jornais e revistas e frutos secos. A diversidade de opções reflecte o compromisso da autarquia em dinamizar o comércio local e oferecer uma maior variedade de produtos aos consumidores, refere o município.

Os interessados em participar na hasta pública deverão submeter as suas propostas presencialmente na Câmara Municipal de Alenquer ou enviá-las por correio até à data limite. A abertura das propostas está marcada para as 09h00 do dia 18 de Outubro, numa sessão pública que será conduzida pela Comissão de Hasta Pública no edifício dos Paços do Concelho.