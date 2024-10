Alunos da Chamusca recebem apoio para fichas e material escolar

Município investe 50 mil euros para aliviar despesas familiares, beneficiando os alunos do ensino básico e secundário da Chamusca.

O Município da Chamusca atribuiu, pelo quinto ano lectivo consecutivo, um apoio monetário aos estudantes do concelho, sob a forma de Vales Estudante, para aliviar as despesas das famílias. Este apoio, no valor de 80 euros, destina-se a todos os alunos do ensino básico e secundário que frequentam o Agrupamento de Escolas da Chamusca ou que estudem fora do concelho por falta de oferta local.

A medida de apoio pode ser utilizada para adquirir fichas e material escolar, que representa um investimento superior a 50 mil euros no ano lectivo de 2024/2025. De recordar que o município deu início à medida em 2016, e desde esse ano que investiu, aproximadamente, 300 mil euros na aquisição de livros, fichas e material escolar.