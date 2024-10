Antigo mercado municipal de Abrantes vai ser espaço multiusos

Câmara de Abrantes pretende investir mais de 6 milhões de euros na reconversão do antigo mercado diário, encerrado há anos.

O antigo mercado municipal de Abrantes, desactivado há anos, vai ser objecto de requalificação e reconversão, num projecto com orçamento previsto de 6,3 milhões de euros e que se estende à zona envolvente. O investimento é financiado por fundos comunitários através da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro. O edifício vai ser transformado num espaço multiusos, que poderá acolher festas e eventos como a Feira Nacional de Doçaria, mas o projecto não é consensual entre as várias forças políticas.

O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos (PS), sublinha que foi ponto de honra do executivo manter a traça do edifício, considerando que se trata de um projecto estrutural para o concelho e que permite encontrar solução para um espaço emblemático no centro da cidade. O autarca socialista vinca que não se trata apenas apenas de requalificar o antigo mercado diário, mas também transformar a zona envolvente, criando uma nova centralidade desde o cruzamento do Vale da Fontinha, Largo do Chafariz e 1º de Maio. O projecto vencedor do concurso público internacional, lançado pelo município, foi apresentado na última sessão da Assembleia Municipal de Abrantes e é da autoria dos arquitetos José Maria Cumbre e Nuno Sousa Caetano (ASPA Espaço de Arquitetura).

Na reunião de câmara seguinte o assunto também foi tema. O vereador Vítor Moura (PSD) acusou a maioria socialista de apresentar o projecto com excesso de pompa e circunstância, na assembleia municipal. “É uma maneira de disfarçar o erro de 1,5 milhões de euros que fizeram com o novo mercado diário. Ainda se dão ao luxo de recriminar os cidadãos abrantinos que não comprem lá. É uma tentativa de esconder a incompetência de não requalificar o mercado em tempo útil”, declarou o vereador da oposição. Recorde-se que o novo mercado diário, situado entre o Largo 1º de Maio e a Rua Nossa Senhora da Conceição, foi inaugurado no dia 25 de Abril de 2015 e resultou de um investimento de 1,5 milhões de euros comparticipado a 85% por fundos comunitários.