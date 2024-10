Atraso no acesso à Escola Virtual nos Agrupamentos de Escolas do Cartaxo e Pontével

Município promete solução em breve, mas os alunos e professores continuam sem acesso três semanas após o início das aulas.

O acesso à Escola Virtual ainda não foi garantido aos alunos e docentes do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita, do Cartaxo,0 e do Agrupamento de Escolas D. Sancho I, em Pontével. Antes do início no ano lectivo e durante o período da recepção aos professores, foi prometido, pelo município, o acesso a toda a comunidade escolar assim que as aulas começassem. No entanto, três semanas após o início das aulas, nem alunos, nem professores têm a situação regularizada.

A vereadora da câmara municipal com o pelouro da Educação, Fátima Vinagre, informou, em assembleia municipal, que a situação vai ser resolvida em breve e refere que estão adquiridas todas as licenças desde o primeiro ciclo até ao ensino secundário inclusive. “Os docentes também vão ter uma versão de docência, e nesta altura vão ser impressos, por parte da Porto Editora, guias de apoio que vão ser fornecidos com códigos das várias licenças digitais”, explicou.

A iniciativa Escola Virtual visa capacitar as crianças e os jovens para abordarem o estudo de um modo integrado e credível através da Internet, ajudando a consolidar os conhecimentos adquiridos na sala de aula.