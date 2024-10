Buscas em Alenquer pelo paradeiro de Teresa Balola

Serviço Municipal da Protecção Civil, incluindo GNR e Bombeiros de Alenquer, estão a participar activamente nas buscas por mulher de 88 anos.

À data de fecho desta edição de O MIRANTE continua por descobrir o paradeiro de Teresa Balola, de 88 anos, residente no Carregado, concelho de Alenquer, que desapareceu de casa vestida com uma bata branca e ao que tudo indica com forte desorientação. Estão a decorrer buscas desde a noite de sexta-feira, 4 de Outubro, pelo paradeiro da moradora.

O Serviço Municipal de Protecção Civil de Alenquer está a participar activamente nas buscas, juntamente com militares da Guarda Nacional Republicana e bombeiros, acreditando-se que a idosa terá sido vista pela última vez na Estrada Nacional 9, entre o Parque das Tílias e a Quinta do Barnabé, em Alenquer. Nas buscas estão a ser usadas também unidades cinotécnicas. Os familiares de Teresa Balola estão apreensivos e pedem a quem possa ajudar a encontrar a idosa que entre em contacto, pelos seguintes números: GNR de Alenquer (263247340), Bombeiros de Alenquer (263711319) ou directamente com a família: 918903549.