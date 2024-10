Centro do Cartaxo e parque subterrâneo com estacionamento tarifado

Por obrigação do Fundo de Apoio Municipal, pelo qual o município do Cartaxo está abrangido, e como forma de evitar o estacionamento abusivo no parque subterrâneo do Cartaxo, o estacionamento vai passar a ser tarifado no parque subterrâneo, e também na Rua Batalhoz, Rua Serpa Pinto até à Caixa Geral de Depósitos, e Rua Luís de Camões, previsivelmente a partir de 14 de Outubro.

O parque de estacionamento subterrâneo, propriedade do município, foi objecto de obras nos elevadores, sistemas de protecção contra incêndios e bilhética para licenciar o espaço, condição necessária para que seja tarifado.