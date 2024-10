Dono da Varisom a recuperar de queimaduras em acidente de trabalho

Mário Falcão Sustelo, dono da Varisom, empresa de transformação de chapa localizada em Vale da Pinta, concelho do Cartaxo, ficou com queimaduras de segundo grau nos braços e lado direito da face quando ia verificar o quadro eléctrico do posto de transformação (PT) da empresa, após uma descarga de energia. Em conversa com O MIRANTE, o empresário explica que houve uma “religação” no momento em que abriu a porta para verificar se era um corte geral ou por um disparo de um disjuntor. O acidente ocorreu na tarde de quarta-feira, 2 de Outubro, e o próprio apagou as chamas com dois extintores, revela.

O empresário foi transportado ao hospital CUF Santarém por particulares antes dos bombeiros chegarem, estando em casa desde a uma da madrugada de 3 de Outubro a recuperar com pomadas e os braços repletos de ligaduras. A equipa de produção passou para a unidade de Casais Lagartos, em Pontével, concelho do Cartaxo, e o empresário está preocupado com as encomendas porque, após ter sido feito um relatório para a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) sobre o acidente, ainda não tem indicações se pode proceder à substituição do quadro, procurando agora como solução um gerador.

A empresa está implementada em Vale da Pinta há cerca de dois anos, mas tem 43 anos de história. Nas duas unidades do concelho do Cartaxo emprega 40 trabalhadores e está a produzir cacifos para e-commerce, a maioria para exportação. No local estiveram os Bombeiros do Cartaxo, PSP e E-Redes, segundo fonte dos Bombeiros do Cartaxo.