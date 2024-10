Homicídio de Fernanda e Bruno deixa Alenquer de luto e a pedir justiça

Polícia Judiciária está a investigar os contornos e ligações entre todos os envolvidos no triplo homicídio que vitimou um casal de Alenquer e um barbeiro da Penha de França em Lisboa.

Crime premeditado ou o infortúnio de estar no sítio errado à hora errada: estas são duas das linhas da investigação em curso pela Polícia Judiciária (PJ), que quer perceber os contornos do crime que chocou a comunidade de Alenquer e o país na quarta-feira, 2 de Outubro, depois de um casal residente na vila – Bruno Neto e Fernanda Júlia - ter sido baleado a sangue frio e deixado a morrer à porta de uma barbearia na Penha de França, em Lisboa.

Fernanda Júlia, de 33 anos, e Bruno Neto, taxista e gestor de frota, deixam órfã uma filha de cinco anos que frequenta o pré-escolar em Alenquer e que vai agora ficar com familiares. Fernanda Júlia estava grávida e o casal esperava o segundo filho. Apesar dos esforços dos bombeiros e do INEM a morte acabou por ser declarada no local devido à gravidade dos ferimentos. No funeral, os familiares de Bruno pediram que se usasse roupa branca em sua homenagem.

O que realmente aconteceu na barbearia é ainda uma incógnita e à data de fecho desta edição de O MIRANTE são mais as pontas soltas que as certezas do que terá de facto acontecido. Certo é que as autoridades não descartam nenhuma hipótese: desde um ajuste de contas por um alegado controlo do tráfico de droga na zona, até uma discussão fútil. A Judiciária quer perceber quais as eventuais ligações entre o homem que entrou na barbearia, que vivia nas imediações, e o casal assassinado e por que motivo se encontravam naquele local àquela hora.

A versão que tem ganho maior credibilidade é a de que o alegado homicida não terá gostado que o barbeiro, Carlos Pina, se tenha recusado a cortar-lhe o cabelo por estar na hora de almoço e disparou à queima roupa contra quem estava no interior da barbearia, o dono, um assistente e um outro cliente, estes dois últimos conseguiram escapar e são, até agora, as principais testemunhas do que aconteceu. O casal de Alenquer estava à porta da barbearia, aguardando ser atendido quando o suspeito os baleou a ambos e fugiu do local. Foi a vizinhança que chamou as autoridades.

O casal, que vivia em Alenquer, é descrito como pacato pela vizinhança mas pouca gente quer falar do assunto. A maioria conhecia o casal apenas de vista mas diz esperar que se faça justiça e que a verdade seja apurada e o agressor apanhado. Sabe-se que Bruno e Fernanda foram candidatos pelo Chega à Assembleia Municipal de Alenquer nas últimas autárquicas.

Os três suspeitos do crime, o atirador, o pai e um irmão, continuam em fuga. Segundo informação avançada pelo Expresso, o suspeito estaria a ser acompanhado no Hospital Júlio de Matos devido a uma perturbação psicótica e teria mesmo uma prescrição para tomar medicação para o problema.