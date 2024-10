Jornadas de Cardiologia reuniram 250 participantes em Santarém

Mais de 250 profissionais de saúde participam na 29.ª Cardio Santarém (Jornadas de Cardiologia de Santarém), que decorreram no Santarém Hotel, reunindo médicos, enfermeiros e técnicos de cardiopneumologia de várias instituições do país. Ao intervir na sessão de abertura, Vítor Martins, presidente do evento e director do Serviço de Cardiologia da Unidade Local de Saúde da Lezíria, lembrou a longevidade das jornadas, aproveitando o momento para homenagear e agradecer aos cardiologistas Alcides Francisco, que faleceu recentemente, e a Graça Silva, primeira directora do Serviço de Cardiologia, que marcou presença. Referindo-se ao programa médico, o cardiologista destacou o envolvimento das especialidades de cardiologia, medicina geral e familiar, medicina interna, pneumologia e cirurgia cardiovascular.

Seguiu-se a intervenção da presidente do conselho de administração da ULS Lezíria, Tatiana Silvestre, que manifestou o seu agrado por estar presente no evento, realçando as qualificações dos profissionais de saúde da instituição. Ana Rita Paulos, directora clínica para os Cuidados de Saúde Hospitalares, enfatizou o dinamismo do director do Serviço de Cardiologia, Vítor Martins, que “além de ser um clínico activo, mantém a sua actividade académica”. João Ferreira, director clínico para os Cuidados de Saúde Primários, salientou a “ideia visionária” que o Serviço de Cardiologia teve há 30 anos, quando pensou em “integração”, reunindo no mesmo evento médicos de várias especialidades e outros grupos profissionais. Também João Formiga, enfermeiro director da ULS Lezíria, sublinhou a questão da integração de cuidados e realçou que “estes espaços de partilha e discussão trazem muita riqueza ao que fazemos no dia-a-dia”.

A 29.ª edição da Cardio Santarém foi precedida do Curso Pré-Jornadas denominado “Curso antitrombóticos”, que decorreu a 4 de Outubro, no Auditório do Hospital Distrital de Santarém, dirigido a médicos das várias especialidades, onde foram apresentados os protocolos utilizados em diversas situações clínicas.