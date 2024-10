José Manuel Santos quer liderar Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo

Comissão executiva da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo decidiu candidatar o presidente deste organismo, José Manuel Santos, à presidência da agência responsável pela promoção externa da região.

O presidente da Entidade Regional de Turismo (ERT) do Alentejo e Ribatejo, José Manuel Santos, vai candidatar-se à liderança da Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo nas eleições previstas para Março de 2025. Há quase 15 meses a presidir à entidade regional, José Manuel Santos foi escolhido por unanimidade por parte da comissão executiva para liderar a candidatura, seguindo o modelo das outras regiões turísticas, como o Porto e Norte, Centro e Algarve, em que o presidente da entidade regional acumula a liderança da agência.

Em comunicado José Manuel Santos alega que a candidatura pretende dar maior coerência de actuação das duas estruturas e uma maior eficácia de acção global do turismo do Alentejo e Ribatejo. A decisão de avançar com a candidatura foi motivada pelo apoio generalizado do sector turístico regional, na qual o candidato afirma que tem “recebido nos últimos meses várias manifestações de apoio e de estímulo para avançar”.

José Manuel Santos tenciona ainda assegurar a continuidade do trabalho realizado pela agência até ao momento, sob a liderança de Vítor Silva, antecessor de José Manuel Santos na entidade regional, e comunicou que “o propósito é honrar esse legado, agora que o actual presidente anunciou que não se irá recandidatar”, sublinhou.