Jovem do Entroncamento morre em acidente de mota

Sandro Bento, 28 anos, despistou-se de mota perto de Alcanena e o óbito foi declarado no local.

Sandro Miguel dos Reis Bento, 28 anos, do Entroncamento, é a vítima mortal do despiste de mota que ocorreu no dia 6 de Outubro em Gouxaria, no percurso entre Videla e Alcanena. O óbito foi declarado no local, segundo a agência Lusa. A vítima trabalhava na Barbearia Vera Cruz, no Entroncamento. Era filho de Miguel Bento e de Fernanda Reis e tinha uma irmã, Tatiana Reis. O alerta para o acidente foi dado às 17h18. O funeral irá ser realizado no Entroncamento com data e hora a definir.