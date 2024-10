Lombas para reduzir velocidade do trânsito em Valada

O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, questionado pelo vereador Fernando Amorim (PS) em reunião de câmara, pediu desculpa por o município não ter conseguido tomar medidas para abrandar o trânsito pesado em Valada durante a campanha agrícola, através de lombas provisórias ou semáforos. As medidas vão ser agora tomadas no âmbito da empreitada de pavimentação das estradas do concelho, mas a curto ou médio prazo a intenção do município é arranjar também os caminhos de campo para desviar os camiões. Uma das razões para as medidas não terem sido tomadas, explica João Heitor a O MIRANTE, foram alguns problemas técnicos com os semáforos, mas estão previstas lombas para o cruzamento da Rua 25 de Abril com a recta que vai para Vale da Pedra. A câmara municipal pretende desviar o trânsito pesado para o Caminho de Meias e Estrada dos Cortadores, em articulação com os agricultores.