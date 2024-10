O Parque do Sorraia, em Coruche

O Parque do Sorraia, em Coruche, foi o cenário das comemorações oficiais da Implantação da República e do 96.º aniversário do Corpo de Bombeiros Municipais de Coruche. As celebrações, no dia 5 de Outubro, iniciaram-se com uma formatura no quartel dos bombeiros, seguida de uma homenagem aos bombeiros falecidos, no Cemitério de Coruche. A Praça da Água acolheu a recepção às entidades oficiais, culminando com o hastear das bandeiras e a sessão solene de celebração do aniversário.