Pilhómetros retirados da Golegã por não haver recolha

Os pilhómetros do concelho da Golegã foram retirados porque “não havia hipótese da Resitejo os recolher”, revelou o presidente da câmara, António Camilo, na última sessão da assembleia municipal. O autarca diz que levantou a questão dos pilhómetros estarem cheios em reunião do conselho de administração da Resitejo e essa terá sido a justificação dada pela empresa. Acabou por ter de ser a Câmara da Golegã a ter de recolher os contentores, com António Camilo a garantir que vão ser entregues à Resitejo. O município está a tratar de arranjar uma empresa para voltar a colocar pilhómetros e vai haver indicação para a população não colocar pilhas no caixote do lixo.