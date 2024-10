Primeiro encontro das Bibliotecas Públicas realiza-se no cineteatro de Constância

O primeiro encontro de Bibliotecas Públicas vai realizar-se no próximo dia 11 de Outubro, a partir das 09h00, no cineteatro de Constância. Numa organização da Rede Intermunicipal de Bibliotecas Públicas do Médio Tejo - RIBPMT, no contexto do centenário de Alexandre O’Neill e dos 50 anos do 25 de Abril, o evento será um momento de partilha e de reflexão conjuntas sobre a actualidade e os desafios das Bibliotecas Públicas neste território.

Com este primeiro encontro, a RIBPMT tem como objectivo destacar a centralidade das Bibliotecas Públicas como alicerces ao acesso à informação e ao conhecimento, ao pensamento plural, à participação informada e ao incremento do espírito crítico e das literacias. O programa foi elaborado de modo a dar enfoque a três eixos fundamentais: o âmbito local e afirmação da biblioteca pública como pilar insubstituível para o crescimento da comunidade (dois projectos locais e a importância da literacia da informação); Os 50 anos de Abril: o papel das Bibliotecas Públicas e a actuação dos bibliotecários na consolidação democrática; as Bibliotecas Públicas: as pessoas e o futuro - eixos fundamentais de investimento do poder local.

A realização do encontro é também uma oportunidade para dar a conhecer os equipamentos, serviços e projectos de referência local com impacto regional e nacional. A entrada é gratuita, mas as inscrições são limitadas.