Queda de árvores na Chamusca alerta para perigo público para moradores

Cedros da rua da Fontinha, na Chamusca, começaram a ceder e agora são perigo público para os moradores da zona.

A rua da Fontinha, na Chamusca, deu que falar quando o dono da propriedade que faz extrema com a estrada, no sentido de quem sobe a rua, plantou centenas de cedros que roubaram a luz aos moradores das casas do lado contrário. Apesar dos protestos os moradores não conseguiram demover o proprietário do prejuízo que causava aos vizinhos e muito menos a câmara municipal conseguiu intervir no assunto. Agora, muitos anos depois, os cedros começam a cair na estrada constituindo um perigo público para quem circula. O MIRANTE recebeu já reclamações de moradores da vila, que receiam pela sua vida, já que aquela é a estrada que têm que fazer todos os dias e várias vezes. Se os cedros estão a cair, como demonstra a imagem que ilustra este texto, ninguém sabe quando cairá o próximo se não houver uma fiscalização ao local por parte das entidades competentes, disse ao nosso jornal um dos munícipes que diz que esta situação é inadmissível e que já se previa.