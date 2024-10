Roubos e burlas informáticas são os crimes mais frequentes em Arruda dos Vinhos

Conselho Municipal de Segurança de Arruda dos Vinhos analisou dados referentes à criminalidade que apontam que de Janeiro a Agosto foram registados 248 crimes. Contas do primeiro semestre apontam para descida da criminalidade mas sinistralidade automóvel continua a preocupar.

O concelho de Arruda dos Vinhos é um território seguro em que a criminalidade violenta tem descido. A maior preocupação prende-se com os acidentes rodoviários, que têm subido face ao ano anterior. As conclusões foram apresentadas na última reunião alargada do Conselho Municipal de Segurança.

Segundo as contas da Guarda Nacional Republicana (GNR) no último ano foram registados 389 crimes, sendo que entre Janeiro e Agosto deste ano já deram entrada na guarda queixas de 248 crimes. Destes, a maioria diz respeito a burlas, furtos e roubos, seguido de crimes contra as pessoas, tráfico de droga, ofensas à integridade física e danos. A criminalidade violenta está a descer, segundo a GNR, tendo havido registo de cinco casos no ano anterior: um de sequestro, dois de extorsão, um de roubo a uma residência e outro de resistência e coacção a funcionário. Menos três que o ano anterior. A sede de concelho, Arruda dos Vinhos, continua a ser onde há registo de mais crimes, seguida de Arranhó, São Tiago e Cardosas.

Já no que toca à sinistralidade rodoviária, os números são menos animadores, com uma subida dos 138 do ano passado para os 148 acidentes só entre Janeiro e Agosto deste ano. Arruda dos Vinhos é a freguesia com maior número de acidentes este ano (126), seguida de Arranhó (19) e São Tiago (3). Nas Cardosas não houve registo de qualquer acidente.

No que diz respeito aos bombeiros, a corporação de Arruda dos Vinhos diz ter registo este ano de 56 ocorrências nos primeiros meses do ano, em contraste com as 68 do ano anterior, tendo sido notado o aumento de atropelamentos rodoviários - dois em 2023 e cinco este ano. O comandante dos bombeiros, Pedro Pereira, lembra a necessidade de dotar a corporação com mais meios, humanos e técnicos, incluindo maiores apoios do município, a reactivação da escola de infantes e a aquisição de um novo veículo urbano de combate a incêndios no próximo ano.

O presidente do município, Carlos Alves, afirmou em reunião de câmara que os números avançados no conselho de segurança permitem tranquilizar a comunidade. “Somos um concelho seguro por comparação com os que nos rodeiam e isso são boas notícias”, notou. O autarca disse também que um dos projectos em agenda para reforçar a segurança no espaço público passa pela instalação de videovigilância no Parque das Rotas. Um processo que, explica, foi ressuscitado recentemente e está em andamento, sendo uma das prioridades do município.