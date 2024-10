Santarém deu as boas vindas aos professores que trabalham no concelho

Recepção promovida pelo município de Santarém no Convento de São Francisco juntou muitos docentes, autarcas e dirigentes dos agrupamentos de escolas.

A Câmara de Santarém organizou no dia 2 de Outubro a habitual recepção aos professores, no início de mais um ano lectivo. A participada sessão decorreu no Convento de São Francisco, numa cerimónia que contou com a presença de muitos docentes e do presidente do município, João Leite, e de outros membros do executivo, bem como de técnicos da autarquia e dirigentes dos vários agrupamentos de escolas do concelho.

Este ano a iniciativa teve como tema “Comunicação e Storytelling em Educação”, detacando a importância da comunicação como ferramenta essencial para captar a atenção dos alunos e transmitir conteúdos de maneira mais envolvente. “O professor é o pilar fundamental das nossas vidas, é a escola, o processo educativo e formativo que atribui as ferramentas necessárias aos jovens para que eles possam abraçar com sucesso o futuro que têm pela frente. Por isso, professoras e professores, muito obrigado pela vossa dedicação, pela vossa entrega, pela vossa paixão a esta causa que é o ensino”, referiu João Leite, desejando a todos um excelente ano lectivo.

O programa contou com apresentações de Rui Correia, professor de História, vencedor do Global Teacher Prize Portugal 2019, conferencista, editor e autor de numerosos estudos de história, património e didáctica da história, e de Rodolfo Castro, “O pior contador de histórias do mundo”, narrador oral, formador creditado e autor de livros para crianças e adultos. A recepção aos professores terminou com o tradicional jantar nos claustros do Convento de São Francisco.