Tomar recebe evento “Dias Templários”

Evento é organizado pela Associação Thomar Honoris, Ordem dos Pobres Cavaleiros do Templo de Jerusalém e Federação dos Arqueiros e Besteiros de Portugal.

O evento “Dias Templários” está de volta a Tomar nos dias 12 e 13 de Outubro. A iniciativa conta com diversas actividades como acampamento militar e civil, mercado da estrelinha, esgrima, danças e música histórica, queimada galega e falcoaria. Do programa para os dois dias, destaca-se no sábado uma conferência sobre o legado templário em Tomar e no domingo um Torneio de Arco e Besta Históricos.

No sábado à tarde, o Convento de Cristo recebe as conferências “À Conversa com...”, sobre as “Recriações históricas e seu impacto na temática de Feiras e Festas” e “As dimensões da recriação histórica”. À noite realiza-se uma Queimada Galega. Na manhã de domingo tem lugar o Torneio de Arco e Besta Históricos – Rota dos Castelos no Convento de Cristo.

Os “Dias Templários” são organizados pela Associação Thomar Honoris, Ordem dos Pobres Cavaleiros do Templo de Jerusalém (OPCTJ) e Federação dos Arqueiros e Besteiros de Portugal, com o apoio do Município de Tomar, Junta de Freguesia de São João Baptista e Santa Maria dos Olivais, e Convento de Cristo.