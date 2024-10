Vila Franca de Xira recebe distinção de excelência em projectos turísticos

A Câmara de Vila Franca de Xira foi reconhecida com dois Prémios de Excelência Autárquica, atribuídos no II Congresso da Cidade Social, realizado no Europarque em Santa Maria da Feira. Os projectos distinguidos foram o Encostas de Xira Sunset, na categoria de Turismo, e o Barco Varino Liberdade – Preservação da Memória e Valorização de um Rio, na categoria de Cultura. Estes prémios visam celebrar as boas práticas e iniciativas das autarquias portuguesas nas áreas de desporto, acção social, educação, juventude, cultura e turismo.

A distinção coincidiu com a celebração do Dia Mundial do Turismo, a 27 de Setembro, reforçando o compromisso de Vila Franca de Xira com o sector. O município tem apostado fortemente na promoção turística, com uma oferta diversa que atrai, em grande parte, turistas nacionais mas também visitantes internacionais, particularmente de França, Alemanha e Espanha. O concelho de VFX oferece hoje uma diversidade de opções de alojamento, com 59 estabelecimentos de alojamento local, um hotel com 206 camas e um parque de campismo, num total de 487 camas disponíveis para os visitantes.