Banco Local de Voluntariado em Ourém

A Câmara de Ourém aprovou um protocolo com a Cooperativa António Sérgio para o funcionamento do Banco Local de Voluntariado. O banco tem como principais competências sensibilizar os cidadãos para o voluntariado, divulgando projectos e oportunidades. Vai acolher a inscrição de voluntários e das organizações promotoras de voluntariado, além do devido encaminhamento para acções que sejam adequadas aos diferentes perfis e da disponibilização de apoio às organizações na elaboração de projectos de voluntariado, entre outras tarefas.

A cooperativa compromete-se a prestar o apoio técnico necessário à constituição do banco e à organização de sessões de sensibilização da comunidade e das organizações promotoras de voluntariado. O protocolo tem a vigência de três anos e permitirá beneficiar do apoio na disponibilização de formação gratuita para voluntários e para os técnicos responsáveis pelo voluntariado.