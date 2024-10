Exposição sobre Marcha Coração do Ribatejo em Salvaterra

Os 15 anos da Marcha Popular Coração do Ribatejo, do concelho de Salvaterra de Magos, são o mote para uma exposição que pode ser visitada até 25 de Novembro na Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos. A inauguraçã contou com uma actuação da marcha.