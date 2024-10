Filarmónica Benaventense abriu portas a quem quis experimentar um novo instrumento

A Sociedade Filarmónica Benaventense, em Benavente, realizou uma aula aberta destinada à população, permitindo a experimentação de diversos instrumentos musicais. Os professores da colectividade apresentaram o trabalho que desenvolvem com os alunos, oferecendo aos participantes a oportunidade de conhecer de perto o ensino musical ali praticado. Após a demonstração, as crianças, munidas de um passaporte em papel, participaram na iniciativa escolhendo o instrumento musical que mais lhes despertou curiosidade. Entre as opções disponibilizadas estavam instrumentos de percussão, como a bateria, e de sopro, como o trompete e o saxofone, além de guitarra e piano. A aula aberta visou aproximar a comunidade local da música e incentivar o interesse pela música. A banda está a preparar o concerto de aniversário agendado para 3 de Novembro, pelas 16h00, num concerto em que convida Luís Martelo e Laura Macedo.