Baja Portalegre 500 confirmou estatuto de prova rainha do Todo-o-Terreno nacional

O MIRANTE participou com equipa na edição deste ano da Baja Portalegre 500. O carro pilotado por Frederico Roque, que teve como navegadora Joana Salgado, terminou em terceiro lugar na sua categoria.

A edição deste ano da Baja Portalegre 500, a mais antiga prova de Todo-o-Terreno nacional e uma das mais prestigiadas da modalidade a nível internacional, voltou a contar com a participação de uma equipa patrocinada por O MIRANTE, em parceria com a Prolama, depois da excelente prestação do ano passado. Frederico Roque, como piloto principal, e Joana Salgado, como navegadora, competiram com o número 715 numa prova que teve a duração de três dias, de 17 a 19 de Outubro, e que juntou dezenas de milhares de pessoas em várias zonas espectáculo situadas em concelhos das regiões ribatejanas e alentejanas.

Na edição deste ano da Baja Portalegre 500, a dupla participou novamente ao volante de uma Isuzo D-Max com que Rui Sousa, tetracampeão nacional, já correu algumas vezes. No ano passado, depois de vencerem o prólogo na sua categoria, Frederico Roque e Joana Salgado foram obrigados a abandonar a competição após um acidente no último dia de prova, mas este ano concluíram todos os sectores selectivos e terminaram em terceiro lugar na categoria T2.

Frederico Roque regressou o ano passado às provas de Todo-o-Terreno ao fim de 16 anos como piloto da equipa de O MIRANTE na Baja. O piloto participou no campeonato nacional de TT de 1991 a 2007, realizando mais de uma centena de provas, numa média de sete por ano, e teve mais de uma dezena de navegadores.

Para além do patrocínio de O MIRANTE, a equipa contou este ano com os patrocínios da Roques VT, Borrego Leonor Alentejo, Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, e Rosmaninho Editora de Arte.