Novo relvado sintético no campo de futebol de Azinhaga

A Câmara da Golegã vai inaugurar o novo relvado sintético do Campo de Futebol Assunção Coimbra, na Azinhaga, e obras adjacentes. A inauguração será sábado, 26 de Outubro, às 14h45, contando com várias actividades durante toda a tarde e apresentação do plantel da equipa sénior de futebol do Azinhaga Atlético Clube, seguida de um jogo de preparação.

O investimento é de cerca de 231.500 euros e contemplou a colocação do relvado sintético, sistemas de rega e drenagens. Foram ainda investidos cerca de 12.500 euros para alargamento da distância de segurança, vedação e novos bancos de suplentes.