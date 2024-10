Salvaterra Fight Club conquista cinco títulos no nacional de Muay Thai

A Salvaterra Fight Club esteve no campeonato nacional de Muay Thai e conquistou cinco títulos, um segundo lugar e três terceiros, reflectindo o bom trabalho da associação de Salvaterra de Magos. O campeonato realizou-se no pavilhão municipal de Alenquer no fim-de-semana de 12 e 13 de Outubro.