Um nova liga de futebol de rua feminino na região ribatejana

O MIRANTE vai patrocinar a nova liga de futebol de rua feminino que vai contar com as equipas das Lapas, Chamusca, Pego e Riachos. Campeonato começa a 26 de Outubro.

No final do mês de Outubro vai arrancar a nova liga amadora de futebol de rua feminino na região ribatejana. A “Liga O MIRANTE futebol de rua feminino” começa a 26 de Outubro e conta com quatro equipas: Juventude Lapas, União Desportiva da Chamusca, Riachense e Pego. Os primeiros jogos vão colocar frente a frente Lapas/Chamusca e Riachense/Pego. Vão realizar-se dois jogos por mês, com excepção do mês de Dezembro, em que o campeonato pára.

Os jogos realizam-se em campos descobertos e cabe à equipa da casa arranjar um árbitro para apitar a partida. Vai haver troféus para todas as equipas e para a melhor marcadora, melhor defesa e melhor jogadora. A classificação final é feita por pontos, sendo que a vitória vale três pontos, o empate um ponto e a derrota zero pontos.

O MIRANTE associa-se a esta nova liga que, segundo a organização, pretende captar novas equipas no futuro. “Quisemos chamar a esta liga O MIRANTE porque, tal como o jornal, queremos trabalhar com proximidade com outras equipas e permitir que outros clubes amadores tenham uma porta aberta para participar numa competição. A nossa preocupação não é a competição, mas sim passar bons momentos e fazer desporto entre amigos”, explica Ana Brites, jogadora no Juventude Lapas e porta-voz da organização.